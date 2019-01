Diese Dschungel-Promis sind Top im Netz

Das Beauty-Portal «Cosmoty» hat ausgewertet, nach welchen Promis, die sich in den RTL-Dschungel wagen, am meisten gesucht wird. «Sexy Ladys haben dieses Jahr die Nase (beziehungsweise Brüste) vorn», heisst es. Klar auf Platz eins ist das «Bachelor in Paradise»-Sternchen Evelyn Burdecki. Rund 39’000 Userinnen und User suchen durchschnittlich pro Monat nach ihr.

Auf dem zweiten Rang folgt mit rund 21’500 Suchanfragen die Sex-Expertin Leila Lowfire, die «Eis am Stiel»-Star Sibylle Rauch auf den dritten Platz verweist (14’200 Suchanfragen). Unter den Top-5 ist nur gerade ein Mann: Bastian Yotta wird monatlich von rund 11’000 Leuten gesucht.

Die gesamte Rangliste findest du in unserer Bildgalerie.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» startet am Freitag, 11. Januar, um 21.15 Uhr auf RTL.

(red.)