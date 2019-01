Diese Filme und Serien erwarten dich 2019

Das Film- und Serienjahr 2019 hat einige Überraschungen zu bieten. © iStock

«Avengers: Endgame», eine Realverfilmung von «Der König der Löwen» und der neunte Teil von «Star Wars» – 2019 drehen die Filmstudios so richtig auf. Doch auch an spannenden Serien fehlt es nicht. Eine Übersicht bekommst du in den zwei Bildergalerien.