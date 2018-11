Ihre Maturaarbeit ist auch ein Hilfsprojekt

Nicht jede 18-Jährige ist wie Arani Jeyakumar aus St.Gallen. Bei vielen steht Ausgang, Spass oder das Lieblingshobby im Vordergrund. Nicht so bei ihr. Sie hat ihre Quasi-Berufung zu ihrem Passionsprojekt gemacht. Die 18-jährige St.Gallerin mit sri lankischen Wurzeln hat sich für ihre Maturaarbeit etwas ganz besonderes einfallen lassen. Mit einem grossen Benefiz-Znacht am 5. Dezember im Pfalzkeller will sie Geld sammeln, um zwei Grundschulen in Sri Lanka den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Schüler oft ohne fliessendes Wasser

«Ich habe so ein gutes Leben hier. Davon will ich etwas weitergeben an Menschen, die es bei weitem nicht so schön haben wie ich», sagt die 18-Jährige. Mit zwei Projekten im Norden Sri Lankas möchte sie den Primarschülern fliessendes Wasser ermöglichen. «Ich war letztens da, als ich meine Projekte geplant habe und fragte vor Ort, was die Kinder am meisten brauchten. Die Antwort war sofort: fliessendes Wasser.»

Arani kennt das Heimatland ihrer Eltern einerseits von Erzählungen und andererseits durch persönliche Besuche in Sri Lanka. «Ausserdem spreche ich die Sprache, da ich in die Tamilisch-Schule gehe, seit ich ein Kind bin.»

Unterstützt von Familie und Freunden

Am Charity-Dinner erwartet die Gäste grossartiges Essen, sagt Arani: «Meine Mutter ist eine fantastische Köchin. Sie war darum für den Job sofort gesetzt.» Ausserdem wird die 18-jährige Kantischülerin von Familie und Freunden unterstützt. Es gibt tamilische Spezialitäten und indisch-tamilische Unterhaltung mit Tanz und Gesang.

«Ausserdem haben wir eine Spendentombola geplant, damit die einen oder anderen vielleicht noch einen Extra-Batzen spenden. Fertig ist Arani noch lange nicht: «Ich mache gerne Menschen glücklich, das macht wiederum mich glücklich. Ich möchte vielleicht bald internationale Beziehungen studieren, um meine Hilfstätigkeiten auszubauen.»