Diese 5 Vortragstypen kennt jeder

Pünktlich zum Schulbeginn wollen wir uns und euch an eine besonders unangenehme Aufgabe erinnern: Vorträge. Viel Vorbereitung nur dafür, dass die halbe Klasse dann doch nicht zuhörte. Einigen von uns war es auch wohler so, weil wir sowieso schon nervös genug waren. Andere sorgten mit lauter Stimme und Showeinlagen dafür, dass man sie gar nicht überhören konnte. Andere hatten wiederum eine so monotone Stimme, dass das Gesicht der Mitschüler zwangsläufig einschlafen musste.

Im Video haben wir die fünf typischen Vortragstypen festgehalten:

(nm/dac)