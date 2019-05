Dieselöl in Bach ausgelaufen

Ein 62-jähriger Landwirt hat am Samstagabend nach einem Tankvorgang die Anlage wie üblich ausser Betrieb genommen. Am nächsten Morgen bemerkte der 62-Jährige, dass in der Nacht Dieselöl ausgelaufen ist. schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Gemäss Schätzungen des Landwirtes sind rund 200 Liter ins naheliegende Gewässer und eventuell auch in das Erdreich gesickert. Der grösste Teil des Dieselöls sammelte sich aber in der Remise auf dem dichten Betonboden.

Die Feuerwehr erstellte vorsorglich eine Ölsperre im Hörachbach. Sie saugte allfällig vorhandenes Öl aus dem Bach, aus dem Schacht und vom Betonboden auf. Gemäss des Amt für Umwelt und der Fischeraufsicht des Kanton St.Gallen haben die Bachbewohner haben keinen Schaden davon getragen.

Die Kantonspolizei St.Gallen vermutet, dass das Dieselöl wegen eines Defekts an der Tankanlage ausgelaufen ist.

(Kapo SG/red.)