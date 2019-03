Dieser Einsatz geht nach hinten los

Am Wochenende kam es in Bulgariens Hauptstadt Sofia zu Anti-Regierungs-Protesten. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Allerdings traf das Reizgas nicht die Demonstranten, ein Windstoss sorgte dafür, dass nur die Polizisten getroffen wurden.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

