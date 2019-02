Dieser Yachtbetrug ging glimpflich aus

Die Abteilung Bootskriminalität bei der Wasserschutzpolizei Konstanz hat vier von sechs vermissten Segelyachten im Wert von etwa einer halben Million ermittelt, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.

Ein Charterunternehmer hatte sich sechs Yachten über einen Bankkredit gekauft. Er bot sie dann ohne Einverständnis der Bank, die rechtmässige Eigentümerin ist, zum Verkauf an. Die Käufer der Segelyachten erwarben sie mit allen notwendigen Dokumenten in gutem Glauben.

In Absprache mit der finanzierenden Bank wurden in allen Einzelfällen einvernehmliche Lösungen gefunden, so dass die Besitzer ihre Schiffe behalten durften. Aktuell fahnden die Ermittler weltweit nach den noch zwei verschollenen Yachten sowie nach dem 56-jährigen Charterunternehmer, der die Segelyachten unterschlagen hat.

(Polizeipräsidium Konstanz/red.)