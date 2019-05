«Dieses Wetter freut nur Kitesurfer»

Ein freundlicher Mix aus Wolkenfelder und Quellwolken wird am Donnerstagnachmittag erwartet. «Es kann auch zu einzelnen Regengüssen kommen und mit dem Sturmtief im Norden zu heftigen Windböen», sagt Meteorologe Nicolas Möckli von MeteoNews.

Der Wind kann im Flachland eine Stärke von bis zu 90 Stundenkilometer erreichen. In den Alpentäler ist man gut geschützt vor dem Wind, in den Bergen kommt es aber ebenfalls zu starken Windböen. «Dies wird höchstens Wind- und Kitesurfer am Bodensee freuen, denn es wird ziemlich unangenehm», sagt Möckli. Waldgebiete sollen deshalb besser gemieden werden. Der stürmische Wind könnte dafür sorgen, dass Äste herunterfliegen werden.

(red.)