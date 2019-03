Dieses Wochenende wird farbenfroh

Nostalgierennen in Arosa

Die ersten Skifahrer waren mit Holzski und Lederschuhen auf der Piste unterwegs. Am Samstag kann man in Arosa dieses Gefühl wieder aufleben lassen, denn dort findet zum 16. Mal das Nostalgierennen statt. Start des Rennens ist bei der Sattelhütte.

Fasnacht im ganzen FM1-Land

Spätestens seit dem Schmutzigen Donnerstag «fasnachtet» es überall im FM1-Land. St.Gallen, Altstätten, Frauenfeld oder Chur; von Maskenbällen bis zu Umzügen – den Fasnachtsliebhabern wird dieses Wochenende alles geboten. Hier findest du eine Übersicht der Fasnachtsevents in der Ostschweiz.

Pouring-Party in Frauenfeld

Bei dieser Party wird nicht getanzt, sondern gemalt. Beim Pouring werden einzelne Farben nacheinander auf die Leinwand gegossen. In Frauenfeld lernt man am Samstag im Werk-Atelier, wie das funktioniert.

Sänger-Metzgete in Oberuzwil

Herzhafte Kost in Kombination mit Gesang kann am Samstag in Oberuzwil genossen werden. Der Männerchor Frohsinn hat in der «Alte Gerbi» eine Metzgete organisiert, die er mit Gesang begleiten wird.

Harass-Rennen in Flims

Für alle, die Schlitteln auf dem Bob als zu gewöhnlich empfinden: Am Sonntag findet in Flims bei der Legna-Bar das zweite Harass-Rennen statt. Die Teilnehmer können einen Parallelslalom hinunter sausen und erhalten in der Legna-Bar eine Wurst und ein Bier geschenkt.

Italienische Musik im Elephant-Club in St.Gallen

Wer am Wochenende lieber zu italienischer Musik statt zu Guggenmusik tanzen möchte, kann sich am Samstag im Elephant-Club austoben. Dort findet die «La Grande Notte Italiana» statt.

Circus Royal in Weinfelden

Auch viel Schminke und Kostüme gibt es dieses Wochenende in Weinfelden. Der Grund ist aber nicht die Fasnacht, sondern der Circus Royal, der in der Thurgauer Stadt residiert. Seit kurzem ist der Zirkus auch wieder mit drei Löwen unterwegs.

