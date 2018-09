Dieter Bohlen sagt «Sorry»

DSDS-Teilnehmer Daniel Küblböck (rechts) lacht im Jahr 2003 an der Seite seines Mentors Dieter Bohlen. © Keystone/DPA/Boris Rössler

Während er einen Pulli mit der Aufschrift «Be One With The Ocean» trägt, äussert sich Dieter Bohlen auf Instagram zum Verschwinden des Sängers Daniel Küblböck. Nun entschuldigt er sich.