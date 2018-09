Silvan Dillier stürzte im Training und muss auf die Rennen in Kanada verzichten © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Der Schweizer Radprofi Silvan Dillier muss für die kanadischen Eintagesrennen am Freitag in Quebec wie auch am Sonntag in Montreal Forfait geben.Der 28-jährige Aargauer hat sich bei einem Sturz im Training am Montag eine tiefe Wunde am Kinn zugezogen, wie Dilliers Team AG2R bekannt gab.