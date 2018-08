Lässt sich beim 3:0-Heimsieg von Dinamo Zagreb als Doppeltorschütze feiern: Mario Gavranovic © KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI

Mario Gavranovic knüpft mit Dinamo Zagreb dort an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Der Schweizer Stürmer lässt sich als Doppeltorschütze feiern.Gavranovic schoss in der 2. Runde der kroatischen Meisterschaft im Heimspiel gegen NK Istra seine ersten beiden Saisontore. Er traf in der 12.