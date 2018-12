«Dinner for One» erstmals im britischen Fernsehen

Seit 1963 ist der 15-minütige Sketch «Dinner for One» nicht mehr vom Fernsehen wegzudenken. Aufgenommen wurde der britische Sketch vom deutschen Sender «NDR». Er hält den «Guinness Welt Rekord» für die am meisten wiederholte Fernsehsendung.

Deutschland, Schweiz und sogar Schweden: In all den Jahren wurde «Dinner for One» jeden Silvesterabend im Fernsehen gezeigt, nur in Grossbritannien nicht. Das soll sich 2018 ändern. Jetzt sollen die Briten auch in den Genuss von «Dinner for One» kommen. Na dann: «Skol»!

(red.)