60 Dinosaurier belagern Rapperswil-Jona

Rapperswil-Jona hat Zuwachs bekommen: 60 Dinos stehen in der Stadt am Zürichsee. Vom Tyrannosaurus Rex bis zum Diplodocus, der mit 24 Metern Länge zum grössten in der Ausstellung gehört, ist alles dabei. Die Urzeit-Echsen wurden von elf Lastwägen mitten in die Wohnsiedlung hinter den Bahnhof Jona gebracht. «Der Platz ist sehr zentral gelegen, wir wurden sehr herzlich von der Gemeinde empfangen und werden vom Tourismusverein unterstützt. Diese Gelegenheit erhält man nicht mehr so schnell», sagt Roger Adolfsen, Aussteller Dinoworld, gegenüber TVO.

«Eine lässige Ausstellung»

Sechs Jahre lang war die Ausstellung nicht mehr in der Ostschweiz, umso mehr freut sich der Stadtpräsident: «Die Ausstellung ist sowohl bildend als auch lässig zum Anschauen. Für uns ist es eine Möglichkeit, ein Abenteuer für die ganze Familie zu schaffen», sagt Martin Stöckling, Stadtpräsident von Rapperswil-Jona.

«Es ist faszinierend»

Das Interesse der Rapperswiler ist gross: «Ich finde das ganz toll für die Kinder. Ich bin auch selber ein Dino-Fan und finde das super», sagt Sepp Pfiffner aus Rapperswil. «Ich schaue mir die Ausstellung an, es ist faszinierend», sagt Rita Wirth aus Jona. Anders wie die Rapperswiler, ist der Aussteller Roger Adolfsen kein grosser Dino-Fan: «Es war nie meine Absicht, mir eine Dino-Sammlung anzulegen. Ich bin vor zehn Jahren als Caterer dazugestossen, der damalige Besitzer wollte sich pensionieren lassen und hat mich gefragt ob ich übernehmen will.»

(red)