DJ Bobo startet neue Tour Kaleidoluna

Der Mann mit dem goldenen Mikrofon macht aus Partymusik der 1990er Jahre eine grosse Show: Gewaltige Bühnenaufbauten, Spezialeffekte, bunte Fantasiekostüme und spektakuläre Tanznummern bestimmen das Bild. 27 Jahre nach seinem ersten Hit geht DJ Bobo, Star des sogenannten Eurodance-Phänomens der 90er, wieder auf Tour.

“KaleidoLuna” startete in der Nacht zum Samstag im Europa-Park in Rust (D). Knapp 30 weitere Konzerte in Deutschland und der Schweiz folgen. Am 30. Mai tritt Bobo in Bern und am 9. Juni zum Tourabschluss in Zürich auf.

DJ Bobo alias Peter René Baumann ist einer der wenigen Künstler der Eurodance-Zeit, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten grosse Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit “Somebody Dance With Me”. Es folgten weitere wie “There Is a Party”, “Let the Dream Come True”, “Pray”, “Freedom” oder “Love Is All Around”.

Raumschiff für das “ewige Kind”

Während andere Musiker maximal noch bei 90er-Revivals und in der Disco auftreten, macht der Schweizer seit fast 20 Jahren grosse Bühnenshows mit jeweils verändertem Themenschwerpunkt zu seinem Markenzeichen. Im Schnitt alle zwei Jahre geht er auf Tour und spielt in grossen Arenen – so wie jetzt mit “KaleidoLuna”.

Mit einem acht Meter hohen Raumschiff fahren er und seine Tänzer auf die Bühne. Und zeigen sich während der Show in 80 unterschiedlichen Kostümen. Deren Fantasiemotive passen zu den bunten und poppigen 90ern, die bei DJ Bobo musikalisch den Ton angeben.

“Ich bin ein ewiges Kind. Und ich kann meinen Spielplatz mitnehmen”, sagt der Musiker: “Und es ist toll, dass mir die Leute dabei zusehen können.” Die Tour sei wie ein Kaleidoskop: “Ich entführe die Zuschauer in eine bunte Traumwelt.

DJ Bobo singt und tanzt auf einer riesigen und beweglichen Bühne, die aus verschiedenen Ebenen besteht und die sich während der Show ständig verändert. Sie ist die überdimensionale Kulisse für ein zweieinhalb Stunden dauerndes Konzert, das stark auf Optik setzt und vor allem fürs Auge etwas bietet. Per Hydraulik hebt und dreht sich die Bühne und steht mitunter fast senkrecht, während der 51-Jährige mit seiner Band und Tänzern darauf Disco machen.

Spektakuläre Video-, Licht- und Feuereffekte und dreidimensionale Animationen versetzen ins Staunen und sorgen für Überraschungen – so wie auch die Konfettikanonen, die mehrfach zum Einsatz kommen. Die Bilder und Motive sind stark und variieren. Die vielen Tänzer und Effekte sorgen dafür, dass die Show ständig in Bewegung bleibt.

Alte Hits und neue Songs

Die Musik gerät mitunter in den Hintergrund. Das Programm der Tournee besteht aus Dancefloor aus drei Jahrzehnten. Gespielt werden zwar auch Songs des neuen Albums “KaleidoLuna”. Im Zentrum stehen aber die alten, bekannten Lieder: Gute-Laune-Musik, die typisch ist für den Dancefloor-Spezialisten. An dessen Seite singt, wie bereits bei den vergangenen zwei Tourneen, der 26-jährige Sänger Jesse Ritch, der aus der Schweiz stammt und erstmals in der RTL-Show “Deutschland sucht den Superstar” auf sich aufmerksam gemacht hat.

Nicht nur die modernen Dancefloor-Songs machen DJ Bobo’s neue Tour «KaleidoLuna» zu etwas einzigartigem, sondern auch die ruhigen, nachdenklichen Songs wie Save you. Ein Zusammenspiel aus DJ Bobo und der Videomapping-Technologie.

“Er ist ein grosser Entertainer”, sagt eine junge Frau im Publikum über DJ Bobo, den Protagonisten der Show. Unter den 2300 Besuchern des Auftaktkonzerts im Freizeitpark in Rust sind auffallend viele Familien mit Kindern. Eltern, die zur Musik ihrer Jugend tanzen – gemeinsam mit dem Nachwuchs. Das Publikumsinteresse ist unverändert gross, sagt ein Sprecher des Veranstalters: “Das Konzert war bereits seit mehreren Wochen ausverkauft.”

Mehr als ein Jahr lang habe er die Tour vorbereitet, erzählt DJ Bobo, der für die Show mit neuen Techniken experimentiert: “Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich und das ganze Ensemble haben Spass auf der Bühne.” Mit diesem Spass wolle er die Zuschauer anstecken.

(SDA)