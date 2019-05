Djokovic nach Krimi im Halbfinal

Novak Djokovic jubelt über einen gewonnenen Punkt gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro im Viertelfinal von Rom © KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO

Novak Djokovic qualifiziert sich am Masters-1000-Turnier in Rom in extremis für die Halbfinals. Gegen Juan Martin Del Potro wehrt der Serbe zwei Matchbälle ab und siegt 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Der packende Krimi am späten Freitagabend dauerte drei Stunden und wurde zum Abnützungskampf.