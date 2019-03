Djokovic verliert im Achtelfinal

Nach dem in etwas mehr als einer halben Stunde gewonnenen Startsatz und einem Regenunterbruch zum Ende des zweiten Umgangs riss bei Djokovic der Faden. Zum zweiten Mal in diesem Jahr verlor der Serbe gegen Bautista Agut (ATP 25), der am Mittwoch gegen den Titelverteidiger John Isner (ATP 9) um den Halbfinal-Einzug spielt.

Djokovic war in Indian Wells in der 3. Runde am Deutschen Philipp Kohlschreiber gescheitert. Der Dominator der vergangenen Monate, der die letzten drei Grand-Slam-Turniere für sich entschieden hat, blickt damit auf eine enttäuschende Nordamerika-Tournee zurück. An den beiden ersten Masters-1000-Turnieren des Jahres fühlt er sich ansonsten meistens wohl. Indian Wells gewann er schon fünfmal, Miami sogar sechsmal.

(SDA)