Djokovic zwingt Sandgren in die Knie

Novak Djokovic gestaltete seinen ersten Auftritt in der Night-Session im Arthur-Ashe-Stadion in New York in diesem Jahr erfolgreich © KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW

Als letzter der Favoriten zieht Novak Djokovic am US Open in New York in die 3. Runde ein. Der Serbe verliert zwar auch gegen Tennys Sandgren einen Satz, siegt aber 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.Nach 2:46 Stunden Spielzeit hatte Novak Djokovic sein Tageswerk vollbracht.