Dobermann attackiert mehrere Wintersportler

Am Samstag gegen 11 Uhr sorgte ein freilaufender Hund gemäss Landespolizeidirektion Vorarlberg in Lech für Aufregung. Der freilaufende einjährige Dobermann sprang im Bereich der Skipisten des Flühenliftes mehrere Kinder und Erwachsene an. Ein Kinder-Skirennen der Skischule Lech musste zeitweise unterbrochen werden.

Schliesslich konnte der Hund mit Hilfe von Lockfutter eingefangen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Hundeattacken weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Geschädigte des Hundeangriffes werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen.

