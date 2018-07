Kein Treffen zwischen Trump und Putin in diesem Jahr

Putin nach seinem Treffen mit Trump in Helsinki Mitte Juli. Nun will der US-Präsident seinen russischen Amtskollegen doch nicht im Herbst erneut treffen. © KEYSTONE/AP Pool Sputnik Kremlin/ALEXEI NIKOLSKY

US-Präsident Donald Trump will sich doch nicht mehr in diesem Jahr mit dem russischen Amtskollegen Wladimir Putin treffen. Die Begegnung soll erst nach Ende der Russland-Ermittlungen stattfinden. Die Pressekonferenz der beiden in Helsinki war heftig kritisiert worden.