Dolly Parton singt für ein pummeliges Mädchen

Das Soundtrack-Album gehört zum gleichnamigen Netflix-Film, der in den USA erstmals am 7. Dezember ausgestrahlt werden soll. In dem auf dem Roman von Julie Murphy basierenden Film, geht es um die etwas übergewichtig geratene Tochter einer Schönheitskönigin. Das mit dem wenig vorteilhaften Kosenamen «Dumplin’» (dumpling = Kloss) bedachte Mädchen verfolgt dennoch seine Träume und wagt den Schritt auf den Laufsteg.

«Girl in the movies» lautet der Titel eines der neu komponierten Songs, eine verträumte Ballade eines jungen Mädchens. «Ich will glänzen, ich will frei sein, wie die Mädchen im Film», singt Dolly Parton. Weiter gehts in «Red Shoes», das von Melodie und Inhalt her ein wenig an Partons Hit «Coat of Many Colors» erinnern. Auch hier geht es um Träume: «I will walk the streets of glory in my red shoes» (Ich werde die Strassen des Ruhms beschreiten, in meinen roten Schuhen).

In einem Remake ihres Klassikers «Dumb Blonde» von 1967 wird Parton von Miranda Lambert begleitet, während sie in der Neuauflage von «Here I Am» von der australischen Pop-Musikerin Sia akustisch unterstützt wird. Bei «Why» ist die Blues- und Soulsängerin Mavis Staples mit an Bord, während Parton und die R&B-Sängerin Macy Gray bei «Two Doors Down» ein perfektes Duett abgeben.

Ein besonderes Erlebnis ist der Rausschmeisser des Albums – eine Neuauflage ihres Welthits «Jolene» von 1973. Noch nie hatte Dolly Parton für einen Song ausschliesslich Streichmusik ausgewählt, das verlangsamte Tempo verleiht dem Titel, den Parton seinerzeit angesichts einiger Seitenblicke ihres Mannes zu einer anderen Frau komponiert hatte, noch mehr Wehmut und Melancholie.

Das Album hat die Musikerin mit Linda Perry («4 Non Blondes») produziert. Eigentlich war vorgesehen, dass die beiden nur ein Song zusammen komponieren und texten. Doch es kam anders: «Die Lieder sprudelten nur so aus uns heraus, eines nach dem anderen», sagt die 72-jährige Parton bei einer Albumpräsentation.

