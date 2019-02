Dominik Kubalik mit Blitztor in der Verlängerung

Ambris Nick Plastino (links) muss sich gegen die Genfer Daniel Winnik und Jeremy Wick wehren © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Ambri-Piotta erringt im Kampf um den Einzug in die Playoffs einen wichtigen 1:0-Heimsieg nach Verlängerung gegen Genève-Servette.Das Siegestor von Ambris Topskorer Dominik Kubalik nach nur 17 Sekunden war die schnellste Entscheidung in der Nachspielzeit in der laufenden Saison.