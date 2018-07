Nationalratspräsident an der Parade zum 14. Juli

Nationalratspräsident Dominique de Buman wohnt der Parade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli in Paris bei. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP/FR) nimmt am Samstag an der Parade zum französischen Nationalfeiertag in Paris teil. Auch den 1. August begeht er in der französischen Metropole, allerdings etwas im Voraus.