Donald Trump empfängt Bundespräsident Ueli Maurer

Bundespräsident Ueli Maurer soll am heutigen Donnerstag kurzfristig von US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus empfangen werden. (Archivbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

US-Präsident Donald Trump will überraschend den Schweizer Bundespräsidenten Ueli Maurer im Weissen Haus empfangen. Dies teilten Maurers Finanzdepartement sowie das Aussendepartement EDA in einer Medieninformation in der Nacht auf Donnerstag mit.