Doppelleben, Partys und 1000 Waffen

Am Anfang stand ein anonymer Hinweis. Eine Person soll illegal Waffen herstellen und verkaufen. Und das inmitten des Luxus-Viertels Bel-Air in Los Angeles. In der unmittelbaren Nachbarschaft des «Waffen-Hauses»: das «Playboy»-Anwesen und die Villa von Jay-Z und Beyoncé.

LA authorities raided a Bel Air mansion on Wednesday and seized over 1,000 guns after receiving an anonymous tip that a man had been selling weapons illegally. The suspect, Girard Saenz, posted bond on Thursday. @Reuters @ReutersTV pic.twitter.com/9qHMG2Pilj

Was die Polizisten im Anwesen vorfanden, überstieg jegliche Vorstellung der Beamten. Mehr als tausend Gewehre, Pistolen, weitere Waffen und Munition seien über alle Räume verteilt gefunden worden. Ein Polizeibeamter sprach von einem «Messie-Haus»: «Die Gewehre lagen einfach so auf der einen Seite eines Raums, auf der anderen Seite waren tausende Patronenschachteln. Und das in jedem Raum.» (FM1Today berichtete)

Over 1,000 firearms & one person arrested for 30600(a) PC, in one of the largest recoveries in LAPD history. How did this happen?

The LAPD & ATF received info that a person was selling & manufacturing illegal firearms, which led to a search warrant in a Holmby Hills residence. pic.twitter.com/9kWq4vuFnb

— LAPD HQ (@LAPDHQ) May 9, 2019