Doppelpack von Rooney

Noch immer dynamisch und torgefährlich: Washingtons Stürmerstar Wayne Rooney © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Der frühere englische Internationale Wayne Rooney kommt in der nordamerikanischen MLS immer besser in Fahrt. Mit zwei Treffern führt der 32-Jährige DC United zum zweiten Sieg in Folge.