Dornbirnerin auf «Insel der Verführung»

«Adam und Eva» und «Bachelor in Paradies» waren nur der Anfang. Der Fernsehsender RTL hat diese Woche die deutsche Version eines international bekannten Trash-Formats lanciert: «Temptation Island» – also Insel der Verführung. Mit dabei in der Rolle als Verführerin ist eine Vorarlbergerin.

Die 25-Jährige Maria Maksimovic arbeitet normalerweise als Model und studiert Wirtschaft in Freiburg. Für den Neo-Single kam die Show zum richtigen Zeitpunkt: «Ich war gerade frisch Single und wollte einfach etwas Neues ausprobieren», sagt Maksimovic im Interview mit vol.at.

Beziehung zerstören

«Temptation Island» ist für einmal keine Verkupplungsshow, sondern eine Entkupplungsshow. Vier Paare reisen nach Asien, ins Paradies. Dort verbringen sie aber nicht die Zeit zusammen, sondern werden getrennt in zwei Luxusvillen untergebracht. Elf weibliche und elf männliche Singles stellen dort in den Villen jeweils die Beziehung der Paare auf den Prüfstand.

Ob wirklich alle Paare den Härtetest im Paradies bestanden haben, darf die Verführerin aus Vorarlberg vor der Show natürlich nicht verraten. «Es war aber wirklich eine geile Zeit. Ich bereue die Teilnahme nicht.» Mit der Zeit habe sie auch vergessen, dass sie 24 Stunden am Tag gefilmt wird.

Schwacher Staffelstart

Die Premiere von «Temptation Island» führte nur wenige Zuschauer in Versuchung. Am vergangenen Mittwoch schalteten gerade einmal 1,56 Millionen Menschen ein (Marktanteil 5,1 Prozent). Umso fleissiger wurde dafür die Show auf Twitter kommentiert.

Wenn man realisiert, mit welcher billigen Scheiße man sich die nächsten Wochen zudröhnen wird:#TemptationIsland pic.twitter.com/OcY4xIR0NC — Jette (@jettemin) March 6, 2019

Ein Niveau. Das müsste doch eigentlich auf RTL3 gebracht werden. Also der Trash vom Trash. Leute, wie tief sollen wir noch sinken? Ich glaube, diese Sendung wird ganz schnell wieder abgesetzt. #TemptationIsland — ATK, euer Ratgeber, euer Gewissen (@sommersturm24) March 6, 2019

Ich gehe mal davon aus dass #TemptationIsland so ziemlich der Gipfel des Trash-TV-Berges ist. Viel tiefer kann das Fernseh-Niveau eigentlich nicht mehr sinken…..also alle an die TV-Geräte. — Mrcello (@einer_geht_noch) March 6, 2019

Wenn dein Freund dich blockiert, damit er ungestört online flirten kann. #TemptationIsland pic.twitter.com/XMfUM5A37U — Kim Cupcake (@kimrenee_) March 6, 2019

Die nächste Folge «Temptation Island» gibt’s am Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL.

