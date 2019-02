Dortmund nutzt Bayerns Niederlage

Frankfurts Luka Jovic erzielt hier den Ausgleich zum 1:1 gegen Dortmund © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Die führenden Mannschaften der deutschen Bundesliga lassen in der 20. Runde Federn. Borussia Dortmund remisiert in Frankfurt 1:1, Bayern München verliert in Leverkusen nach einer 1:0-Führung 1:3.