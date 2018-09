Downhillerin Emilie Siegenthaler hofft auf Exploit

Emilie Siegenthaler tastet sich im Training auf der WM-Strecke ans Limit heran © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Im Downhill gehören die Schweizer Mountainbiker an der Heim-WM in Lenzerheide zu den Aussenseitern. Emilie Siegenthaler kann die Sorgendisziplin von Swiss Cycling am Sonntag in ein gutes Licht rücken.