War der Schönste: der Drahthaar-Foxterrier "King" bei der renommierten Westminster-Hundeshow in New York.

Ein Drahthaar-Foxterrier hat in diesem Jahr die renommierte Westminster-Hundeshow in New York gewonnen. Der sieben Jahre alte weiss-schwarz-braun gemusterte Rüde «King» belegte im New Yorker Madison Square Garden in der Königskategorie «Best in Show» den ersten Platz.