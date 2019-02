Drake wirft mit Geld um sich

Bei Drake dürfte es sich bei 10’00 Dollar zwar um Peanuts handeln, aber eine solche Summe an Trinkgeld ist dennoch schier unfassbar.

Der angehende Schauspieler AJ war ebenfalls bei McDonald’s, als er den Musiker dort entdeckte. Als er dann sah, dass Drake zwei Angestellten dermassen viel Trinkgeld gab, twitterte er das sogleich.

And he gave two female employees $10,000 each… in cash.

— AJ 🌹 (@imajnoel) January 26, 2019