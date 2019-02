Brexit: Abgeordnete verlassen Regierungspartei

Im Streit um den Brexit haben drei Abgeordnete der britischen Tories ihre Partei verlassen - sie hatten sich für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Im Streit um den Brexit haben drei Abgeordnete der britischen Tories die Regierungspartei verlassen. Die Parlamentarierinnen, die sich für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen hatten, verkündeten die Entscheidung in einem Brief an Premierministerin Theresa May.