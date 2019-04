Drei Bettler aus Rumänien verhaftet

Die drei Bettler wurden teilweise unabhängig voneinander in Arbon und Amriswil verhaftet, nachdem in den letzten Tagen immer wieder Meldungen über gefälschte Spendenformulare bei der Kantonspolizei Thurgau eingingen.

Mitarbeiterin ins Gesicht gespuckt

In einem Verkaufsgeschäft in Frasnacht hat ein Bettler am Donnerstag gegen 16.30 Uhr einer Mitarbeiterin ins Gesicht gespuckt. Daraufhin hat der Filialleiter die Polizei informiert, welche den 31-jährigen Rumänen verhaftete. Sein Auto war gemäss der Kantonspolizei Thurgau in den vergangenen Tagen mehrmals im Zusammenhang mit Betteltätigkeiten gemeldet worden.

Mit gefälschtem Spendenformular unterwegs

Rund eine Stunde später rückte die Polizei nach Amriswil aus, weil von dort ebenfalls Hinweise auf Bettler eingingen. Ein 34- und ein 40-jähriger Rumäne wurden verhaftet, in ihrem Auto fand die Polizei daraufhin knapp 1500 Franken Bargeld und ein gefälschtes Spendenformular.

Die vermeintlichen Bettler waren in den vergangenen Tagen mit gefälschten Formularen unterwegs, um Spenden zu sammeln, die sie dann behalten haben. Die Polizei rät, keine Spenden an dubiose Personen zu entrichten und die Polizei zu rufen.

(red.)