Drei Frauen bei Messerattacken in Nürnberg schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es in Nürnberg zu Messerattacken auf drei Frauen. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bei mehreren Messerattacken sind am Donnerstagabend in einem Stadtteil im deutschen Nürnberg drei Frauen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschliessen, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte, teilte die Polizei mit.