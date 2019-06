Drei Jahre Haft wegen Entführung von Kundin

Ein Auto mit dem Logo des Fahrdienst-Vermittlers Uber in New York. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Wegen der Entführung einer eingeschlafenen Kundin muss ein Uber-Fahrer in New York für drei Jahre ins Gefängnis. Der Verurteilte müsse überdies eine Entschädigung von mehr als 3600 Dollar zahlen, weil er Fahrgästen zu viel berechnet habe, ordnete ein Richter an.