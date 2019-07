Drei Maskierte überfallen Passanten

Die beiden Frauen und der Mann waren gemeinsam unterwegs und spazierten kurz nach 00.30 Uhr in der Nacht auf Samstag vom Martinsplatz in Richtung Obertor. Auf Höhe Sporthütte wurden sie von drei maskierten Unbekannten angegangen, die jeweils eine schwarze Strumpfmaske übergezogen hatten. Die Täter drückten den Mann an eine Hauswand. Als eine der beiden Frauen ihm zu Hilfe eilte, entstand ein Handgemenge bei welchem die Frau leicht verletzt wurde.

Gleichzeitig verletzte einer der Täter den Mann mit einem Schlagstock. Die Unbekannten entwendeten dem Mann das Portemonnaie und sprangen über die Obere Gasse in Richtung Martinsplatz davon. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt und sucht Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

(red./Kapo GR)