Drei Österreicher vorne, vier Schweizer in Top 15

Marco Schwarz meistert den 1. Lauf schneller als sein Landsmann Marcel Hirscher © KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Im vierten Spezialslalom des Winters startet Marcel Hirscher zum ersten Mal nicht aus der Poleposition in den 2. Lauf. Marco Schwarz liegt in Zagreb nach dem halben Pensum vor Hirscher in Führung.