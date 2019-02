Drei Personen bei Einbruch erwischt

In Zürich sind in der Nacht auf Samstag drei Personen in ein Geschäft eingestiegen. Die mutmasslichen Täter wurden nach einer kurzen Flucht festgenommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

In der Nacht auf Samstag sind drei Personen in Zürich in ein Geschäft eingebrochen. Nach kurzer Flucht wurden die mutmasslichen Täter von der Polizei verhaftet.