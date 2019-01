Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. © Beat Kälin/BRK News

In der Thurgauer Gemeinde Wäldi brannte am Mittwochmittag ein Einfamilienhaus. Drei Personen mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.