Nimmt die Hürden elegant. Robine Schürmann anlässlich eines Wettkampfs im Letzigrund (Achivaufnahme) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Robine Schürmann als Siegerin ihres Vorlaufs über 400 m Hürden in 56,35 Sekunden sowie Yasmin Giger mit mässigen 57,40 Sekunden als Lucky Loser erreichen an den EM in Berlin die Halbfinals.