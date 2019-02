Drei Schweizer dabei – Galmarini verpasst Riesen-Final im

Patrizia Kummer bringt sich an den Weltmeisterschaften in Park City in Position © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Grosse Überraschung bei den Alpin-Snowboarder an den Weltmeisterschaften in Park City. Der Final des Parallel-Riesenslaloms findet ohne Olympiasieger Nevin Galmarini statt.Der 32-jährige Engadiner war bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall und Wind im ersten Lauf in Rücklage geraten.