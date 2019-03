Drei Schweizer von Lawine verschüttet

Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei den Verunglückten am Ben Nevis in Schottland um Schweizer handelt, gab es jedoch zunächst nicht. Zwei Männer wurden tot geborgen, ein weiterer ist im Spital in Glasgow seinen Verletzungen erlegen, berichteten lokale Medien.

Update – Police Scotland now says two people have died and two people have been injured after an avalanche on the UK's highest mountain Ben Nevis — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 12, 2019

Die Tragödie ereignete sich am Dienstagmittag am 1345 Meter hohen Ben Nevis. Rettungshelikopter und Ambulanzen waren im Einsatz.

I’m sad to report that one more climber has subsequently died since this morning’s avalanche, bringing the death toll to three. All involved were young men, Swiss nationals. #RIP 🙏 https://t.co/9vnMWyz4Hz https://t.co/pOiVDyjW3D — Tony Hodson #coach (@Tony_Hodson) March 12, 2019

(red.)