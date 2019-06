Drei Seenotretter umgekommen

Das umgedrehte Boot der französischen Seenotrettung am Atlantikufer bei Les Sables d'Olonne. © KEYSTONE/EPA MAXPPP/GREGORY JULLIAN/FRANCE-BLEU LOIRE OCEAN

Beim Untergang eines Schiffes der französischen Seenotrettung sind drei Einsatzkräfte ums Leben gekommen. Das Schiff kenterte am Freitag bei einem Rettungseinsatz in rauer See vor der französischen Atlantikküste bei Les Sables d’Olonne.