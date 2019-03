Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Südhessen

Dies teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntagabend in Darmstadt mit. An Bord der Maschine seien neben dem Piloten vermutlich zwei Passagiere gewesen. Die russische Fluggesellschaft S7 teilte am Sonntagabend mit, eines der Todesopfer sei die S7-Miteigentümerin Natalia Filewa.

Den Polizeiangaben zufolge war die Maschine in Frankreich gestartet und auf dem Weg nach Egelsbach bei Frankfurt gewesen. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar. Die Unglücksstelle befindet sich in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach.

An Bord des Kleinflugzeugs sei die Ehefrau des Chefs der russischen Fluggesellschaft S7, Wladislaw Filew, gewesen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Die Belegschaft trauere um den schmerzlichen Verlust, hiess es weiter.

Die 55-Jährige war 2018 laut dem US-Magazin «Forbes» die viertreichste Frau Russlands mit einem geschätzten Vermögen von insgersamt rund 600 Millionen US-Dollar.

