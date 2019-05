Geiselnahme in Zürich fordert drei Tote

Zum Geiseldrama mit drei Toten kam es am Freitag in Zürich-Wiedikon (roter Pfeil). © Swisstopo

Bei einer Gewalttat im Kreis 3 in der Stadt Zürich hat es am Freitagmorgen drei Tote gegeben. Offenbar hatte ein bewaffneter 60-Jähriger Geiseln in einer Wohnung genommen. Später fielen Schüsse.