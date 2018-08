Drei weitere Medaillen für die Schweiz

Profitiert in Berlin auch von einer Disqualifikation seines Konkurrenten: der Schweizer Philipp Handler © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Die Schweizer Delegation gewinnt an der Para-Leichtathletik-EM in Berlin über die 200 m gleich drei Medaillen. In den Rollstuhl-Disziplinen holten Alexandra Helbling Silber und Tanja Henseler Bronze, der sehbehinderte Sprinter Philipp Handler liess sich ebenfalls Bronze umhängen.