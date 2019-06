Tonus musste sich in beiden Rennen nur vom slowenischen Seriensieger Tim Gajser geschlagen geben, der bereits seine Siege 8 und 9 in dieser Saison feierte und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Für Tonus war es der sechste Podestplatz in Serie.

Zum ersten Mal in die Top 3 fuhr Jeremy Seewer. Im ersten Rennen des Tages hatte der Zürcher Unterländer noch Platz 5 belegt. In der Gesamtwertung liegt Seewer mit 220 Punkten auf Platz 4, knapp vor Tonus.

(SDA)