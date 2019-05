Dringend gesucht: Wer hat Adrian (15) gesehen?

«Adrian wird bundesweit gesucht», sagt der Onkel des Vermissten, Heiko Mitterhuber, gegenüber FM1Today. Der 15-jährige Götzner wollte am Samstagmittag alleine nach Bregenz reisen, doch er stieg offenbar in den falschen Zug ein. Davon geht seine Familie aus. «Wir wissen, dass er in der deutschen Stadt Engen an einem Bankautomaten ein paar Euro abgehoben hat.»

Das haben laut Mitterhuber die Kameraaufnahmen der Bank sowie Spürhunde bestätigen können. Adrian sei wohl anschliessend mit dem Zug weiter nach Singen oder Konstanz gefahren. «Es ist also möglich, dass er sich inzwischen in der Schweiz aufhält.»

Handy-Akku leer

Frustrierend für die Familie: Die Spur nach Engen konnten die Einsatzkräfte erst verfolgen, nachdem Adrian bereits wieder abgereist war. «Als Adrians Mutter versucht hat, ihn zu erreichen, war sein Handy bereits tot. Vermutlich ist sein Akku leer.»

Adrian ist zwar 15-jährig, sein Entwicklungsstand entspricht aber jenem eines zehnjährigen Kindes. Er könne schlecht lesen, sei sehr schüchtern und gehe deshalb nicht auf andere Leute zu, sagt sein Onkel Heiko Mitterhuber. Trotzdem dürfe er auch ohne Begleitung seines eineiigen Zwillingsbruders nach Bregenz fahren. «Er hat dann jeweils sein Handy im Sack und kann mit einer Bankkarte Geld abheben, um etwas zu essen und trinken zu kaufen.»

«Man sieht ihm Behinderung nicht an»

Der geistig beeinträchtigte Jugendliche mache aufgrund seiner 1,80 Meter und fast 100 Kilogramm nicht den Eindruck, als benötige er Hilfe, auch nicht wenn er weine. «Man kann ihm nicht ansehen, dass er eine Behinderung hat», sagt sein Onkel. Es habe sich eine Passantin aus Deutschland bei der Polizei gemeldet, weil Adrian sie angesprochen habe. «Sie hat ihn abgewiesen. Adrian ist sehr verschlossen. Wenn sowas passiert, versucht er nicht so schnell wieder, mit jemandem in Kontakt zu kommen.»

Die Familie hofft nun, dass jemand Adrian erkennt und die Polizei informiert. «Wir sind dankbar für jeden Tipp.» Die Landespolizei Vorarlberg bestätigt den Fall. Es werde in Österreich und Deutschland nach dem Jugendlichen gefahndet.

