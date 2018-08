Drinks, Musik und gutes Essen

Da treffen sich Club-Mate-Trinker, Kultur-Beutel-Besitzer und Musikliebhaber. Zum dritten Mal findet am 3. und 4. August das «Fête de Lion» im Wiler Kulturbahnhof «Gare de Lion» statt. Das Festival soll eine ganz spezielle Atmosphäre haben – mit viel Liebe zum Detail werde das ganze Areal geschmückt. Auch musikalisch lassen die Veranstalter nichts anbrennen. Am Freitag findet die Electronic Warmup-Party statt, am Samstag spielen auf zwei verschieden Bühnen diverse Bands, darunter Wolf Alice, Dachs und Panda Lux.

Durch die malerische Altstadt von Schaffhausen werden sich dieses Wochenende köstliche Düfte schlängeln. Von Freitag bis Sonntag machen diverse Foodstände und Foodtrucks am Streetfoodfestival in der Altstadt Halt und bekochen die Besucher mit einzigartigen Speisen.

Bereits zum 12. Mal organisiert das Wassersportcenter in der Lenzerheide den dreitägigen Heidseejam, eine Veranstaltung mit Windsurfing, Band-Contest und Barbetrieb. Höhepunkt der Veranstaltung ist das legendäre Pedalorennen auf dem Heidsee, das am Samstagnachmittag stattfindet.

Ein gemütlicher Kinobesuch geht immer und bei diesem Wetter ist ein Besuch im Open Air Kino wie die Kirsche auf der Sahnetorte. Im Open Air Kino in St.Gallen flimmern dieses Wochenende die letzten Filme über die Grossleinwand. Folgende Filme stehen auf dem Programm:

St.Gallen:

Freitag | 21.15 Uhr: Ocean’s 8

Samstag | 21:15 Uhr: Mamma Mia! Here we go again

Sonntag | 21:15 Uhr: The Post – Die Verlegerin

Arbon:

Freitag | 21.15 Uhr: Lion – Der lange Weg nach Hause

Samstag | 21:15 Uhr: Jumnaji: Willkommen im Dschungel

Sonntag | 21:15 Uhr: Die Sch’tis in Paris

Tickets gibt es hier zu kaufen.

5-Seen-Wanderung

Das Wetter lässt einem fast keine andere Wahl, als immer dem Wasser nachzugehen. Dem Wasser nach geht man auch bei der 5-Seen-Wanderung in den Bündner Bergen. Wie der Name verrät, führt die Wanderroute an fünf Bergseen vorbei, darunter der Schwarzsee, der Caumasee und der Crestasee. Nebst einem Sprung ins kühle Nass wird man mit einer einzigartigen Bergkulisse belohnt. Die Wanderzeit beträgt rund vier Stunden. Genauere Informationen zur Wanderung gibt es hier.

FCSG-Heimspiel gegen Thun

Am Sonntag trifft der FC St.Gallen im Kybunpark auf den FC Thun. Anpfiff ist um 16:00 Uhr, Tickets gibt es hier zu kaufen.

Cocktailparty

Zuhause ist es doch am Schönsten – und wenn Freunde und Familie auf Besuch kommen sowieso. Warum also nicht einmal eine kleine Party schmeissen? Entweder wird das ein entspannter Abend mit Freunden oder man erlebt dann Dinge, die man später einmal seinen Enkeln erzählen kann. 😉

