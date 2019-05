Serena Williams’ Comeback wieder vorbei

Serena Williams will nach ihrem Rückzug in Rom bis zum Beginn des French Open in Paris in knapp zwei Wochen wieder fit sein © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Das Comeback von Serena Williams ist nach einem Spiel bereits wieder zu Ende. Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste konnte am Dienstag am WTA-Turnier in Rom nicht zu ihrem Zweitrunden-Spiel gegen Schwester Venus Williams antreten.